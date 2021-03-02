Наталья Непряева: Я разгоняюсь

Российская лыжница Наталья Непряева по окончании индивидуальной гонки заявила, что ее состояние после травмы руки и перенесенной в связи с ней операцией улучшается.

«Я действительно разгоняюсь. На сборе не была проделана необходимая скоростная работа, и сейчас гонками я наверстываю то, что не доделала в связи с травмой. Надеюсь, что к эстафете подойду еще лучше», - цитирует Непряеву ТАСС.

Напомним, что Непряева заняла 12-е место на десятикилометровой индивидуальной гонке, пока это лучшее ее выступление в личных гонках на 42-м чемпионате мира по лыжным видам спорта.

Женская эстафета по лыжным гонкам в рамках чемпионата мира начнется 4 марта в 15:15 по московскому времени.