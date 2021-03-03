Сборная Италии из-за коронавируса в полном составе покинула чемпионат мира

Официальный сайт Итальянской федерации зимних видов спорта сообщила о том, что национальная команда в полном составе прекращает выступление на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

В субботу 27 февраля коронавирус был диагностирован у двух прыгунов с трамплина, а вчера 2 марта положительные тесты на COVID-19 сдали два итальянских лыжника.

Сегодня 3 марта в Оберстдорфе пройдет мужская индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем. Завершатся соревнования 7 марта.

На ЧМ в Германии итальянцы не выиграли ни одной медали.