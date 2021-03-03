Большунов стал четверым в индивидуальной гонке на ЧМ. Норвежцы заняли весь пьедестал

В немецком Оберстдорфе завершилась гонка на 15 км свободным стилем с раздельным стартом.
Все медали завоевали норвежцы. Ханс Холунд показал лучший результат, пройдя дистанцию за 33 минуты и 48,7 секунд. Второе место у Симена Крюгера, который уступил соотечественнику 20,2 секунды. Бронза досталась Харальду Амундсену (+35,6).
Российские лыжники Александр Большунов и Артем Мальцев заняли соответственно четвертое и пятое места. Большунов проиграл Холунду 43,7 секунды, а Мальцев – 50,7.
Завтра 4 марта в Оберстдорфе пройдет женская эстафета, а в пятницу 5 марта – мужская.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2021