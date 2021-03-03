Елена Вяльбе: Сегодня была вязкая трасса, не подходящая для Саши Большунова

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала результаты гонки на 15 км свободным стилем на чемпионате мира в немецком Обертсдорфе.

Весь пьедестал заняли норвежцы. Лидер российской сборной Александр Большунов показал лишь четвертый результат, уступив победителю Хансу Холунду 43,7 секунды.

«Я еще не видела Сашу после гонки, не говорила с ним, – рассказала Вяльбе в интервью для телеканала «Матч ТВ». – Он пошел на допинг-контроль, еще не приходил. Сегодня очень вязкая трасса, не подходящая для Саши. Он довольно крупный. Странно, почему сегодня было принято решение не солить трассу совсем. В FIS сказали, что очень мало влажности. А сама трасса как раз оказалась очень влажной».