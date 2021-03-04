Владимир Смирнов: Большунову не нужно разбрасывать силы на все подряд

Олимпийский чемпион в лыжных гонках Владимир Смирнов прокомментировал выступление Александра Большунова в индивидуальной раздельной гонке в рамках чемпионата мира.

«В разделке он был предельно уставшим, и это сразу бросилось в глаза. Бывшие лыжники могут сразу оценить физическое состояние по технике передвижения. Его состояние в гонке на 15 км отразило усталость последних недель. Все началось с Лахти, когда на него пошло серьезное психологическое давление. Он устал не только физически, но и морально. Нужно было полностью перезагрузиться, сбросить с себя все то, что мешало бежать, и выбрать самые главные гонки. Ну не спринтер Саша, не был им и никогда не будет. Мне показалось, что не было у него рядом человека, который бы посоветовал Большунову, что не нужно разбрасывать силы на все подряд. Будь я на месте Большунова, отказался бы от эстафеты – отдохнул и сконцентрировался на последней гонке», - приводит слова Смирнова «Чемпионат».

Напомнив, что в индивидуальной гонке Большунов занял четвертое место, проиграв чемпиону Хансу-Кристеру Холунду более 43 секунд.

Российский лыжник участвовал во всех гонках чемпионата мира в Оберстдорфе и выиграл две медали, золотую в скиатлоне и бронзовую вместе с Глебом Ретивых в командном спринте. На чемпионате мира мужчинам осталось провести две гонки: эстафету, которая пройдет завтра и марафон на 50 километров, который состоится 7 марта.