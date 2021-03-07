Чемпион мира в эстафете 1982г. Завьялов не считает, что Большунов должен был получать золотую медаль

Чемпион мира 1982 года в эстафете Александр Завьялов не считает, что российскому лыжнику Александру Большунову должны были вручать вторую золотую медаль вы сегодняшнем лыжном марафоне.

«Люди сейчас кричат, что Саше нужно было тоже вручить золотую медаль, а за что вручить, я не понимаю. Сейчас сотые вернули, кто оказался на финише первым, тот и чемпион. И как можно присудить победу лыжникам, показавшим на финише разное время?» - приводит слова Завьялова ТАСС.

Напомним, что сегодня в марафоне на финишной прямой Йоханнес Клебо будучи сзади на трассе коснулся Большунова, после чего тот сломал палку и пропустил вперед Клебо и Эмиля Иверсена.

В итоге Клебо дисквалифицировали, Иверсону вручили золотую медаль, Большунову - серебряную.

В 1982 году сборная СССР опередила норвежскую команду на одну сотую секунды, но тогда действовало правило отменить сотые и сократить время до десятых, поэтому обеим командам вручили золотые медали.