Эмиль Иверсен: Испытал бы больше радости от победы Клэбо

Четырехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Эмиль Иверсен сказал, что рад своему первому месту, но испытал бы больше радости от победы Йоханнеса Клэбо.

«Испытал бы большую радость от победы Клэбо, но я на пьедестале и я очень восхищен. Я шел за медалью и добился успеха. Наконец-то я завоевал личную награду. Это было очень эмоционально», - приводит слова Иверсена NRK.

Напомним, что инцидент произошел на финише гонки, где Большунов боролся за победу с Клэбо, норвежца признали виновным в поломке палки россиянина.