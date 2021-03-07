Отец Клэбо: FIS вынесла несправедливое решение

Хокун Клэбо, отец норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо, заявил, что его сына несправедливо наказали из-за сломанной палки россиянина Александра Большунова.

«Йоханнес чувствует, что его несправедливо наказали. Он этого не заслужил, я полностью его понимаю. Победитель - Йоханнес, но FIS решила иначе, это очень грустно», - приводит слова Клэбо-старшего TV2.

Напомним, что инцидент произошел на финише гонки, где Большунов боролся за победу с Клэбо, норвежца признали виновным в поломке палки россиянина.

Победителем стал еще один представитель Норвегии Эмиль Иверсен.