Тренер сборной Норвегии: Мы не согласны с дисквалификацией Клэбо, наши доводы становятся сильнее

Тренер сборной Норвегии Арильд Монсен рассказал о процессе формирования апелляции к Международной федерации лыжных гонок (FIS) по поводу отмены дисквалификации Йоханнеса Клебо в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Наши позиции выглядят все лучше и лучше. Мы приняли решение жюри, но хотим оспорить его, так как Йоханнес не заслуживает наказания. Мы рассматриваем детали и проводим тщательную оценку, посмотрели несколько роликов, показывающих, как он выбирает коридор. Мы не согласны с дисквалификацией Йоханнеса», — приводит слова Монсена Aftenposten.

Инцидент произошел на финише гонки, где Большунов боролся за победу с норвежцем. Клэбо признали виновным в поломке палки россиянина, норвежская команда подала ответный протест.

Первое место в гонке занял другой представитель сборной Норвегии Эмиль Иверсен. Россиянин Александр Большунов поднялся на второе место.