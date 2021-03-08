Алексей Червоткин - об итогах чемпионата мира: Доволен медалью в эстафете

Российский лыжник Алексей Червоткин поделился мнением о своих выступлениях в немецком Оберстдорфе на чемпионате мира.

«Личные гонки не сложились, но главное — сложилась эстафета, а не наоборот. Эстафета — командная гонка, и она очень важна. Хотя я и тут расстроился после скиатлона, потому что ожидал там совсем не восемнадцатое место, тем более когда бегут четыре человека от страны», - приводит слова Червоткина «Матч-ТВ».

На ЧМ в Германии мужская и женская команды завоевали пять наград - одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медали.