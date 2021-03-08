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08 марта 20:50
автор: Степан Шереметьев

Алексей Червоткин - об итогах чемпионата мира: Доволен медалью в эстафете

На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе российский лыжник завоевал серебряную медаль в эстафете, лучшим личным результатом стало 14-е место в марафоне.

Российский лыжник Алексей Червоткин поделился мнением о своих выступлениях в немецком Оберстдорфе на чемпионате мира.

«Личные гонки не сложились, но главное — сложилась эстафета, а не наоборот. Эстафета — командная гонка, и она очень важна. Хотя я и тут расстроился после скиатлона, потому что ожидал там совсем не восемнадцатое место, тем более когда бегут четыре человека от страны», - приводит слова Червоткина «Матч-ТВ».

На ЧМ в Германии мужская и женская команды завоевали пять наград - одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медали.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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