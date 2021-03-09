Дмитрий Губерниев: Страна под названием Норвегия осталась с чемпионством

«Иверсен — это человек, который позволяет себе неуважительные и хамские высказывания в отношении сборной России, даже на протяжении последних месяцев. Безусловно, Иверсен заслужил медаль, но он никак не заслужил победу в этом марафоне.

Наши протесты на протяжении последних десятилетий почти никогда не были удовлетворены. Медаль отняли у Клебо, но её же заработал другой норвежец — Иверсен. Поэтому страна под названием Норвегия осталась с чемпионством в лыжном марафоне», — цитирует Губерниева телеканал «Россия-1».

Напомним, на финише заключительной гонки на 50 километров у мужчин россиянин Александр Большунов первым въехал в финишный коридор. Чуть отставший от него норвежец Йоханнес Клэбо попытался обойти Большунова с правой стороны. В результате контакта с норвежским лыжником у Александра оказалась сломана палка, и он финишировал лишь третьим, пропустив вперед еще одного норвежца - Эмиль Иверсен, завоевавший в итоге золотую награду.

ФЛГР подала протест на действия Клэбо, который был удовлетворен Международной федерацией лыжного спорта. Иверсен остался первым в итоговом протоколе, Большунову досталось серебро, а Клэбо был дисквалифицирован за создание помех россиянину. Норвежская сторона подала апелляцию.