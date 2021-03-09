Елена Вяльбе: На чемпионате мира приходилось закрывать российских флаг на автомобильных номерах

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала об ограничениях прошедшего чемпионата мира в Оберстдорфе, связанных с санкциями WADA.

«Ситуация странная. С одной стороны, биатлонистам кучу всего запретили, но при этом в гостинице или на улице им можно было использовать одежду с надписей «Россия», с гербом и флагом, изображения на минивэнах и фурах закрывать тоже не надо было. Нам же сразу сказали, что нельзя использовать символику ни в гостинице, ни на улице. Нам даже приходилось заклеивать российский флаг, который изображен на автомобильных номерах, за это нам тоже делали замечание», - сказала Вяльбе в интервью ТАСС.

Напомним, что согласно санкциям WADA и по решению CAS, российские спортсмены до декабря 2022 года на турнирах уровня чемпионата мира и Олимпиады будут выступать под нейтральном флагом и без использования государственной символики, в том числе российского флага.