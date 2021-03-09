Стал известен состав сборной России на финальный этап Кубка мира

Тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал, кто выступит на этапе Кубка Мира в Швейцарии.

«Насколько я располагаю информацией, среди мужчин здесь находится 8 человек: Большунов, Червоткин, Якимушкин, Мельниченко, Семиков, Белов, Мальцев, Порошкин, по-моему, приедет еще Ларьков: все эти люди примут участие на соревнованиях. У девочек: Сорина, Непряева, Ступак, Мацокина, Истомина, Жамбалова. У Яны Кирпиченко после 30-километровой гонки поднялась температура, мы ее отправили домой. Остальные все здоровы, примут участие», — приводит слова Бородавко «Спорт-Экспресс».

Заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет 13 и 14 марта в швейцарском Энгадине. У женщин состоятся десяти- и тридцатикилометровые гонки, мужчины пробегут трассы пятнадцать и пятьдесят километров.