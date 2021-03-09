Юрий Бородавко: У Норвегии большое влияние на FIS

«У Клэбо очень большой прогресс. Но в СМИ просочилась информация об использовании им терапевтических исключений, поэтому у меня есть сомнения. Вообще, надо говорить о том, что норвежская сборная в стопроцентном количестве использует их, а FIS закрывает на это глаза. Мы видим, что у Норвегии большое влияние на эту организацию», - цитирует Бородавко «Чемпионат».

Напомним, на прошедшем в немецком Оберстдорфе чемпионате мира по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо завоевал три золотые медали.

Также норвежец был дисквалифицирован и лишен награды в марафоне за создание помех в финишном коридоре россиянину Александру Большунову.