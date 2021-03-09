Норвегия опротестовала дисквалификацию Клэбо

Норвежская лыжная ассоциация подала официальную апелляцию по поводу дисквалификации Йоханнеса Клэбо во время гонки на 50 км классическим стилем на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Как сообщает телеканал NRK, Международная федерация лыжного спорта (FIS) должна рассмотреть апелляцию в течение 72 часов.

7 марта Клэбо финишировал первым во время гонки на 50 км классическим стилем, однако FIS его дисквалифицировала, поскольку Йоханнес сломал палку Александру Большунову. В итоге золото досталось другому норвежцу Эмилю Иверсену, а Большунов стал серебряным призером.