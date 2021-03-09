Йохауг раскритиковала предложение учитывать вес спортсмена с помощью индекса массы тела

«У нас в Норвегии каждый лыжник проходит множество тестов, прежде чем отобраться в национальную команду. Эти тесты комплексные и состоят из нескольких частей, поэтому я полагаю, что мы находимся в авангарде в отношении этого вопроса. А вот как с этим обстоят дела в Германии, мне неизвестно.

Он должен отвечать за произнесённые слова. Он должен подумать над тем, что говорит. Но, наверное, ему было бы неплохо детальнее разобраться, как обстоят дела с этим вопросом в других странах», — цитирует Йохауг Expressen.

Напомним, ранее немецкий специалист назвал норвежских лыжниц «плохими примерами для подражания», отметив,что ему больше нравятся шведки.

Тереза Йохауг является 13-кратной чемпионкой мира по лыжным гонкам.