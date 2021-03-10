В FIS прокомментировали скандальную ситуацию в марафоне на чемпионате мира

Технический делегат Международной федерации лыжного спорта (FIS) Роберт Пеетс выразил мнение о скандальном инциденте на финише марафона на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

«По моему мнению, у Александра была идеальная траектория. Как отстающий, Йоханнес Клебо был обязан сделать все, чтобы не создавать препятствий обгоняющему его лыжнику.

Жюри должно принять решение. Его главная цель — убедиться, что результаты соревнований были честными и все спортсмены имели равные возможности добраться до финиша», - приводит слова Пеетса RT, ссылаясь на Postimees.

Напомним, что после гонки российская команда подала протест, после чего Клебо дисквалифицировали, а Большунову присудили серебряную медаль. Победу в итоге одержал другой представитель Норвегии — Эмиль Иверсен.

Добавим, что норвежская команда подала ответный протест.