Владимир Драчев: Клебо не надо было дисквалифицировать

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев выразил мнение, что в эпизоде со сломанной палкой в марафоне на ЧМ нарушали правила оба лыжника (Александр Большунов и Йоханнес Клэбо) и норвежца не нужно было дисквалифицировать.

«Мое личное мнение заключается в том, что Клебо не надо было дисквалифицировать. В том инциденте оба нарушали, Большунов же выталкивал Клебо. Куда тому было деваться? Не в забор же улетать, выбирать коридор у него возможности не было. В том эпизоде оба сделали друг другу «комплимент», результатом чего и стала сломанная палка», - приводит слова Драчева ТАСС.

Напомним, что после гонки российская команда подала протест, после чего Клебо дисквалифицировали, а Большунову присудили серебряную медаль. Победу в итоге одержал другой представитель Норвегии — Эмиль Иверсен.

Добавим, что норвежская команда подала ответный протест.