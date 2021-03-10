Дмитрий Губерниев: Мне очень жаль Клебо, но правила он нарушил

Телекомментатор Дмитрий Губерниев дал комментарий о наказании норвежского лыжника Йоханнеса Клебо за инцидент с Александром Большуновым в марафоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Мне очень жаль Клебо. Он глубоко мне симпатичен и заслужил золотую медаль, но правила он нарушил. Это совершенно точно. Не знаю, к чему приведёт дисквалификация. Конечно, мы все верили в волшебство и в то, что FIS примет решение вручить две золотые медали», - приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Напомним, что после гонки российская команда подала протест, после чего Клебо дисквалифицировали, а Большунову присудили серебряную медаль. Победу в итоге одержал другой представитель Норвегии — Эмиль Иверсен.

Добавим, что норвежская команда подала ответный протест.