Дмитрий Губерниев: Нам нужно восстанавливать свои позиции в FIS

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев считает, что Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) следует усилить свои позиции в Международной федерации лыжных гонок (FIS), а не жаловаться на использование норвежскими лыжниками терапевтических исключений.

«Все, что не запрещено, разрешено. Какой смысл махать кулаками после драки и болтать всякую ерунду? Почему Вяльбе с Бородавко молчали во время чемпионата мира, а сейчас вдруг заговорили? Это некрасиво. Нам нужно восстанавливать свои позиции в FIS и бороться за свои права. Нужно, чтобы президент федерации не уезжал с поля боя в самый важный момент», - цитирует Губерниева «Чемпионат».

Ранее президент ФЛГР Елена Вяльбе и один из тренеров сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразили мнение, что норвежским лыжникам помогают выигрывать гонки использование запрещенных препаратов, путем получения на них терапевтических исключений.