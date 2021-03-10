Нортуг будет отбывать срок за хранение наркотиков в клинике

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг будет отбывать срок за хранение запрещенных веществ в наркологической клинике, сообщает VG.

В конце 2020 года суд Осло приговорил Нортуга к семи месяцам заключения за хранение наркотиков.

Норвежец должен был отправиться в тюрьму, однако после подачи прошения ему разрешили отбывать срок в наркологическом учреждении.

Напомним, что Нортуг является 13-кратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка мира (2009/10 и 2012/13), лучшим спортсменом Норвегии 2009 и 2015 годов.

12 декабря 2018 года в возрасте 32 лет объявил о завершении карьеры.