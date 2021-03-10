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10 марта 20:29
автор: Александр Шульгин

Норвежская лыжная ассоциация отозвала свою апелляцию на дисквалификацию Клэбо

Апелляция норвежцев на дисквалификацию Йоханнеса Клэбо по итогам марафона на прошедшем в немецком Оберстдорфе чемпионате мира по лыжным гонкам была отозвана по просьбе самого спортсмена.

«Я считаю, что продолжать этот процесс будет неправильно. Я хочу думать позитивно и забыть об этом», - заявил Клэбо телеканалу NRK.

Напомним, на финише гонки на 50 километров в рамках чемпионата мира Йоханнес Клэбо на финише создал помехи лидировавшему россиянину Александру Большунову, в результате чего тот сломал палку и был отброшен на третье место. Золотая медаль в итоге досталась другому норвежскому спортсмену - Эмилю Иверсену, Клэбо взял серебро.

ФЛГР подала протест на действия Клэбо в финишном створе, который был удовлетворен Международной федерацией лыжного спорта. Итоги гонки были пересмотрены. Иверсен остался победителем, Большунову отдали серебряную награду, а Клэбо дисквалифицировали.

Позднее норвежская сторона подала апелляцию на вынесенное решение.

источник: NRK.no
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