Норвежская лыжная ассоциация отозвала свою апелляцию на дисквалификацию Клэбо

«Я считаю, что продолжать этот процесс будет неправильно. Я хочу думать позитивно и забыть об этом», - заявил Клэбо телеканалу NRK.

Напомним, на финише гонки на 50 километров в рамках чемпионата мира Йоханнес Клэбо на финише создал помехи лидировавшему россиянину Александру Большунову, в результате чего тот сломал палку и был отброшен на третье место. Золотая медаль в итоге досталась другому норвежскому спортсмену - Эмилю Иверсену, Клэбо взял серебро.

ФЛГР подала протест на действия Клэбо в финишном створе, который был удовлетворен Международной федерацией лыжного спорта. Итоги гонки были пересмотрены. Иверсен остался победителем, Большунову отдали серебряную награду, а Клэбо дисквалифицировали.

Позднее норвежская сторона подала апелляцию на вынесенное решение.