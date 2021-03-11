Александр Тихонов: Клэбо поступил по-мужски — исключительный случай

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил мнение о поступке лыжника Йоханнеса Клэбо, норвежец попросил федерацию отозвать апелляцию.

«За мою жизнь это первый норвежец, который поступил по-мужски и по совести. Думаю, это связано с давлением прессы, общественности, любителей лыжного спорта. В других случаях норвежцы будут драться до конца, все в соплях, как угодно. Этот случай - исключительный», - приводит слова Тихонова ТАСС.

Напомним, что ФЛГР подала протест на действия Клэбо в финишном створе, который был удовлетворен Международной федерацией лыжного спорта. Итоги гонки были пересмотрены. Иверсен остался победителем, Большунову отдали серебряную награду, а Клэбо дисквалифицировали.

Норвежская команда подала апелляцию, которая затем была отозвана.