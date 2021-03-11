Йоханнес Клэбо: Мое отношение к Большунову никак не изменится

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился мнением о россиянине Александре Большунове после того, как его дисквалифицировали в марафоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Мое отношение к Большунову никак не изменится. Нам еще много лет предстоит вместе выступать в лыжных гонках. Александр — сильный соперник, я надеюсь, что смогу его победить в следующий раз. Хочется, чтобы мы с ним больше не оказывались в ситуациях, как на последнем марафоне», - приводит слова Клэбо «МК-Спорт», ссылаясь NRK.

Напомним, что ФЛГР подала протест на действия норвежца в финишном створе, который был удовлетворен Международной федерацией лыжного спорта. Итоги гонки были пересмотрены: еще один представитель Норвегии Эмиль Иверсен стал победителем, Большунову отдали серебряную награду, а Клэбо дисквалифицировали.