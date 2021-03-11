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11 марта 18:57
автор: Александр Шульгин

Симен Хегстад Крюгер не считает себя бронзовым призером лыжного марафона на чемпионате мира

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер заявил, что чувствовал себя не на своем месте, получая бронзовую награду за результат в гонке на 50 километров на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«На самом деле ситуация получилась абсурдной. Я всегда буду считать, что финишировал четвертым. Я провел хорошую гонку, но никогда не почувствую, что заслужил эту медаль», - приводит слова спортсмена NRK.

Напомним, FIS после подачи протеста ФЛГР дисквалифицировала другого норвежского лыжника, Йоханнеса Клэбо за создание помех на финише марафона россиянину Александру Большунову.

После пересмотра результатов золото досталось еще одному представителю Норвегии - Эмилю Иверсену, Большунов стал серебряным призером, а Крюгер переместился с четвертого на третье место.

источник: NRK.no
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