Спицов готовится к чемпионату России

Личный тренер российского лыжника Андрей Иванов рассказал о подготовке Дениса Спицова к чемпионату России.

— Денис сейчас находится в Тюмени и уже возобновил восстановительные тренировки, это случилось на третий день после операции. Небольшие болевые ощущения еще присутствуют, но он уже взял палку в травмированную руку и потихоньку тренируется. Мы с ним находимся постоянно на связи, Денис готовится к чемпионату России и надеется выступить на этом турнире. Не во всех гонках, конечно, но хотя бы в двух видах, — передает ТАСС слова тренера.

Напомним, что 24-летний лыжник 1 марта на тренировке на чемпионате мира в Оберстдорфе сломал руку и покинул расположение сборной России. 6 марта ему провели операцию.