FIS утвердила результат лыжного марафона на чемпионате мира

Международная федерация лыжного спорта (FIS) утвердила результат марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе после отзыва апелляции на дисквалификацию норвежца Йоханнеса Клебо. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на FIS.

«Результат мужской гонки на 50 км теперь является официальным», - сообщили в FIS.

Отметим, что апелляцию норвежская сборная отозвала по просьбе Клэбо.

Напомним, что ФЛГР подала протест на действия норвежца в финишном створе, который был удовлетворен Международной федерацией лыжного спорта. Итоги гонки были пересмотрены: еще один представитель Норвегии Эмиль Иверсен стал победителем, Большунову отдали серебряную награду, а Клэбо дисквалифицировали.