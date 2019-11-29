Про полеты за горизонт. Новый выпуск программы «Во всем белом»
Гость очередного выпуска программы «Во всем белом» Дмитрий Дубровский рассказал о тех, чья стихия - воздух.
Президент федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья примеряется к нашим олимпийским перспективам, выбирает лучшие по его мнению этапы Кубка мира и рассказывает, как поднять российское двоеборье с колен.
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