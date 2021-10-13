Тириль Экхофф: Отказ Лундбю от участия в ОИ-2022 – лишний повод проникнуться уважением к ней

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала решение своей соотечественницы Марен Лундбю, являющейся обладательницей золотой медали Олимпиады 2018 года по прыжкам с трамплина, пропустить ОИ-2022 из-за лишнего веса.

– Решение Марен отказаться от участия в ближайшей Олимпиаде – лишний повод проникнуться уважением к ней за ее откровенность. Она является образцом для подражания. Но все равно мне очень сложно говорить о ее решении, – цитирует Экхофф TV2.no.

Напомним, что Лундбю объявила о своем решении пропустить Олимпиаду в Пекине 9 октября. Помимо победы на ОИ-2018, спортсменка является восьмикратным призером чемпионатов мира, завоевав золото в Фалуне (2019) и Оберстдорфе (2021).

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.