Лидер КМ по прыжкам на лыжах с трамплина Крамер сдала положительный тест на коронавирус

Лидер текущего сезона Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Марита Крамер заразилась коронавирусом на состязаниях в немецком Виллингене.

«Симптомов заболевания у спортсменки нет, она чувствует себя хорошо. После консультаций с местными властями команда приняла решение не участвовать в сегодняшнем соревновании», — говорится в сообщении FIS.

Отметим, что Крамер является действующим лидером Кубка мира. В прошлом сезоне она финишировала на третьей строчке первенства.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Соревнования по прыжкам с трамплина состоятся в китайском Чжанцзякоу с 5 по 14 февраля. В рамках этих соревнований будет разыграно пять комплектов наград.