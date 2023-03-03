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У олимпийского чемпиона Превца диагностировано сотрясение мозга и ушиб спины

Спортсмен получил травму во время тренировки на чемпионате мира в Планице.
03 марта 2023 12:47
автор: Александр Евграфов

Олимпийский чемпион 2022 года словенский летающий лыжник Петер Превц сообщил, что получил сотрясение мозга и травму спины после падения с большого трамплина во время тренировке на чемпионате мира по лыжным видам спорта в словенской Планице.

Во время отрыва от трамплина у него отстегнулось крепление лыжи, он упал и получил травмы при ударе. Его на носилках эвакуировали с трассы и госпитализировали.

«Иногда все выглядит плохо. К счастью, после падения я получил только сотрясение мозга и ушиб спины. Большое спасибо моей жене, всем сотрудникам скорой помощи, врачам, которые позаботились обо мне», - написал 30-летний спортсмен в соцсетях.

источник: «Советский спорт»
У олимпийского чемпиона Превца диагностировано сотрясение мозга и ушиб спины
Спортсмен получил травму во время тренировки на чемпионате мира в Планице.
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