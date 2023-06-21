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Трамплинистка Кузина рассказала, что планировала переехать в США

Мысли о переезде у россиянки возникли во время пандемии коронавируса.
21 июня 2023 11:46
автор: Глеб Шевяков

Российская трамплинистка Лиза Кузина заявила, что хотела перебраться в США во время ковида.

«Вот, как раз на карантине я думала: наверное, мне стоит больше заниматься английским. Потом что-то во мне перемкнуло. Постоянно думала о том, что не могу решиться на этот шаг. Меня как спортсменку целиком и полностью сделал тренер Александр Виноградов, который тренировал меня в бассейне и поддерживал во всех жизненных ситуациях. Поэтому сразу как тренер узнал о моих планах сказала ему: «Как я могла уехать, зная, что у нас еще не достигнута совместная цель?» — приводит слова 20-летней россиянки RT.

Добавим, что Кузина является победительницей молодежных чемпионатов России и Европы по прыжкам с трамплина, а также призером этапов Гран-При.

источник: «RT на русском»
Трамплинистка Кузина рассказала, что планировала переехать в США
Мысли о переезде у россиянки возникли во время пандемии коронавируса.
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