В Норвегии умерла 17-летняя прыгунья с трамплина, претендовавшая на участие в Олимпиаде

Прыжки с трамплина 27 декабря 2018 19:11 Источник: Dagbladet Автор: Спирин Дмитрий

В Норвегии скончалась 17-летняя прыгунья на лыжах с трамплина Тэя Софи Клевен, сообщает Dagbladet.

Причины смерти спортсменки не называются.

- Наши мысли в первую очередь с её семьей. Были выделены дополнительные ресурсы, чтобы помочь команде в этот тяжелый момент. Мы никогда не забудем Тэю. Она участвовала в нашем «Проекте-2022» (проект по подготовке спортсменов к зимним Олимпийским играм 2022 года) и имела великолепные перспективы в прыжках с трамплина. У Теи были все предпосылки для того, чтобы стать прыгуном международного уровня, и ее участие в этапе Кубка мира свидетельствует о том, насколько мы верили в прыгунью, - сказал менеджер сборной Норвегии по прыжкам на лыжах с трамплина Клас Бреде Братен.

Тэя Софи Клевен в 2016 году дебютировала на взрослых соревнованиях и выиграла первый же старт Континентального кубка. В 2017 году норвежка остановилась в шаге от пьедестала почета на чемпионате мира среди юниоров в командных соревнованиях.