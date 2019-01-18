Австрийка Ирашко – победительница этапа Кубка мира, Яковлева – шестая

В японском Зао прошел этап Кубка мира по прыжкам со среднего трамплина NH.
Австрийка Даниэла Ирашко стала победительницей японского этапа Кубка мира. Второе место заняла японка Сара Таканаси. Тройку лучших замкнула немка Катарина Альтхаус.
Лучшей из россиянок стала Лидия Яковлева.
Зао (Япония)
Кубок мира по прыжкам с трамплина
Женщины, NH
Личный зачет
1. Даниэла Ирашко (Австрия) - 205,2 (93,5 + 92,5)
2. Сара Таканаси (Япония) - 203,5 (92,0 + 94,0)
3. Катарина Альтхаус (Германия) - 203,2 (89,0 + 94,5)
4. Марен Луннбю (Норвегия) - 200.3 (89,5 + 99,5)
5. Ника Крижнар (Словения) - 199,2 (89,0 + 87,0)
6. Лидия Яковлева (Россия) - 197,6 (90,0 + 93,5)
14. Александра Кустова (Россия) - 176,2 (85,0 + 89,5)
18. Софья Тихонова (Россия) - 170,8 (82,0 + 91,0)
29. Александра Баранцева (Россия) - 138,0 (75,0 + 78,0)
36. Ксения Каблукова (Россия) - 61,1 (75,5)