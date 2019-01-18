Прыжки с трамплина 18 января 2019 14:58 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Австрийка Ирашко – победительница этапа Кубка мира, Яковлева – шестая

В японском Зао прошел этап Кубка мира по прыжкам со среднего трамплина NH.