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Прыжки с трамплина04 февраля 2019 12:32Источник: Iltalehti.fi

Умер четырехкратный олимпийский чемпион Нюкянен

Четырехкратный олимпийский чемпион в прыжках на лыжах с трамплина финн Матти Нюкянен скончался в возрасте 55 лет, сообщает издание Iltalehti.

Причины смерти спортсмена на данный момент не сообщаются.

Нюкянен является самым титулованным прыгуном на лыжах с трамплина в Финляндии. На его счету четыре золотые олимпийские медали (одно золото он завоевал на Олимпиаде 1984 года, три - на Играх-1988), а также серебряная медаль Олимпийских игр 1984 года. Кроме этого он пять раз он становился чемпионом мира и дважды победителем «Турне четырех трамплинов».

#нюкянен матти
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