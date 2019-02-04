Умер четырехкратный олимпийский чемпион Нюкянен

Прыжки с трамплина 04 февраля 2019 12:32 Источник: Iltalehti.fi

Четырехкратный олимпийский чемпион в прыжках на лыжах с трамплина финн Матти Нюкянен скончался в возрасте 55 лет, сообщает издание Iltalehti.

Причины смерти спортсмена на данный момент не сообщаются.

Нюкянен является самым титулованным прыгуном на лыжах с трамплина в Финляндии. На его счету четыре золотые олимпийские медали (одно золото он завоевал на Олимпиаде 1984 года, три - на Играх-1988), а также серебряная медаль Олимпийских игр 1984 года. Кроме этого он пять раз он становился чемпионом мира и дважды победителем «Турне четырех трамплинов».