Определился состав сборной России на чемпионат мира по прыжкам с трамплина

Прыжки с трамплина 06 февраля 2019 18:14 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский огласил состав сборной России на чемпионат мира в австрийском Зеефельде.

В составе сборной России по прыжкам на лыжах вошли победитель этапа Кубка мира нынешнего сезона Евгений Климов, многократный призер этапов Кубка мира Дмитрий Васильев, Роман Трофимов и Максим Сергеев. Денис Корнилов будет запасным.

У женщин от России выступят Анна Шпынева, Лидия Яковлева, Александра Кустова, Софья Тихонова. Ксения Каблукова заявлена в качестве запасной.

Чемпионат мира в Зеефельде по лыжным видам спорта пройдет с 20 февраля по 3 марта.