Определился состав сборной России на чемпионат мира по прыжкам с трамплина - Советский спорт
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Прыжки с трамплина06 февраля 2019 18:14Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

Определился состав сборной России на чемпионат мира по прыжкам с трамплина

Глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский огласил состав сборной России на чемпионат мира в австрийском Зеефельде.

В составе сборной России по прыжкам на лыжах вошли победитель этапа Кубка мира нынешнего сезона Евгений Климов, многократный призер этапов Кубка мира Дмитрий Васильев, Роман Трофимов и Максим Сергеев. Денис Корнилов будет запасным.

У женщин от России выступят Анна Шпынева, Лидия Яковлева, Александра Кустова, Софья Тихонова. Ксения Каблукова заявлена в качестве запасной.

Чемпионат мира в Зеефельде по лыжным видам спорта пройдет с 20 февраля по 3 марта.

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