Линдвик победил на втором этапе «Турне четырех трамплинов» Кобаяси остается лидером по итогам двух этапов.

Норвежец Мариус Линдвик выиграл второй этап «Турне четырех трамплинов» в Гармиш-Партенкирхене (Германия).

21-летний лыжник одержал свою первую победу на этапах Кубка мира, набрав по сумме двух попыток 289,8 балла. В тройку лучших также вошли немец Карл Гейгер (285,0) и поляк Давид Кубацки (284,0). Лучшим из сборной России стал Евгений Климов, занявший 22-е место (251,9).

В общем зачете по итогам двух этапов продолжает лидировать японец Рею Кобаяси. Третий этап пройдет 4 января в Инсбруке.

Гармиш-Партенкирхен (Германия)

«Турне четырех трамплинов»

2-й этап

HS 142

1. Мариус Линдвик (Норвегия) – 289,8 балла (143,5 метра + 136,0 метра)

2. Карл Гейгер (Германия) – 285,0 (132,0+141,5)

3. Давид Кубацки (Польша) – 284,0 (137,0+139,5)

4. Рею Кобаяси (Япония) – 282,1 (132,0+141,0)…

22. Евгений Климов (Россия) – 251,9 (128,5+133,0)

Общий зачет: 1. Кобаяси – 587,2. 2. Гейгер – 580,9. 3. Кубацки – 578,7… 23. Климов – 516,9.