Этап Кубка мира по прыжкам с трамплина в Норвегии отменен Соревнования должны были пройти в Холменколлене.

Этап Кубка мира по прыжкам с трамплина в Норвегии отменен из-за плохой погоды. В Холменколлене идет сильный дождь, поднялся ветер и опустился густой туман.

Посреди площадки для приземления образовалась огромная и глубокая лужа. Организаторы отметили, что подобный исход не стал сюрпризом из-за неблагоприятного прогноза погоды, сообщает NRK.

Некоторые остряки из числа спортсменов предлагали в луже купаться после приземления, однако организаторы такую шутку не оценили.