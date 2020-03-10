Чемпионат мира по прыжкам на лыжах с трамплина пройдет без зрителей

Чемпионат мира по прыжкам на лыжах с трамплина 2020 года в словенской Планице пройдет при пустых трибунах.
Такие меры приняты правительством Словении из-за вспышки эпидемии коронавируса в Европе, сообщает пресс-служба FIS.
Однако расписание соревнований менять не будут. Чемпионат мира пройдет в Планице 19-22 марта. Как вернуть уже купленные билеты болельщиков оповестят дополнительно.
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