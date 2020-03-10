Чемпионат мира по прыжкам на лыжах с трамплина пройдет без зрителей Такое решение принято из-за распространения коронавируса в Европе.

Чемпионат мира по прыжкам на лыжах с трамплина 2020 года в словенской Планице пройдет при пустых трибунах.

Такие меры приняты правительством Словении из-за вспышки эпидемии коронавируса в Европе, сообщает пресс-служба FIS.

Однако расписание соревнований менять не будут. Чемпионат мира пройдет в Планице 19-22 марта. Как вернуть уже купленные билеты болельщиков оповестят дополнительно.