Чемпионат мира по прыжкам на лыжах с трамплина пройдет без зрителей - Советский спорт
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10 марта 2020 01:32Прыжки с трамплинаТрофименко Кирилл

Чемпионат мира по прыжкам на лыжах с трамплина пройдет без зрителей

Такое решение принято из-за распространения коронавируса в Европе.

Чемпионат мира по прыжкам на лыжах с трамплина 2020 года в словенской Планице пройдет при пустых трибунах.

Такие меры приняты правительством Словении из-за вспышки эпидемии коронавируса в Европе, сообщает пресс-служба FIS.

Однако расписание соревнований менять не будут. Чемпионат мира пройдет в Планице 19-22 марта. Как вернуть уже купленные билеты болельщиков оповестят дополнительно.

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