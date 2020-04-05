Бывший врач сборной Финляндии умер из-за коронавируса в возрасте 64 лет Мужчина заразился во время отдыха в Италии.

Бывший врач сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина Юха Веняляйнен умер из-за коронавируса.

Об этом сообщает издание Savon Sanomat.

Симптомы болезни у Веняляйнена проявились 12 марта. Спустя четыре дня его госпитализировали.

Веняляйнен работал со сборной Финляндии с 1992 по 2014 год.

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около одного миллиона человек, более 50 тыс. умерли.

В Финляндии зафиксировано более 1,8 тыс. случаев заражения. Умерли 25 человек.