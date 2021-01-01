Кубацки выиграл второй этап «Турне четырех трамплинов», Назаров – 20-й

Польский летающий лыжник Давид Кубацки стал победителем второго этапа «Турне четырех трамплинов» в Гармиш-Партенкирхене (Германия).

По итогам двух попыток 30-летний Кубацки набрал 282,1 балла и опередил на 7,2 балла Халвора Эгнера Гранеруда из Норвегии. Бронзу завоевал партнер Кубацки по сборной Польши Петр Жила. Из сборной России в финальную попытку пробился Михаил Назаров, занявший итоговое 20-е место.

Отметим, что на первом этапе в Оберстдорфе Кубацки был 15-м и теперь занимает четвертое место в общем зачете «Турне четырех трамплинов». В лидеры вышел Гранеруд, в первую тройку также входят немец Карл Гейгер и поляк Камиль Стох.

Еще два этапа пройдут в Австрии: 3 января в Инсбруке и 6 января в Бишофсхофене.

Гармиш-Партенкирхен (Германия)

«Турне четырех трамплинов»

2-й этап

Трамплин HS142

Давид Кубацки (Польша) – 282,1 балла Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 274,9 Петр Жила (Польша) – 260,4

… 20. Михаил Назаров (Россия) – 236,3

Общий зачет: 1. Гранеруд – 555,0. 2. Карл Гейгер (Германия) – 551,0. 3. Камиль Стох (Польша) – 548,3… 32. Назаров – 350,9.