Кубацки выиграл второй этап «Турне четырех трамплинов», Назаров – 20-й

Польский летающий лыжник Давид Кубацки стал победителем второго этапа «Турне четырех трамплинов» в Гармиш-Партенкирхене (Германия).
По итогам двух попыток 30-летний Кубацки набрал 282,1 балла и опередил на 7,2 балла Халвора Эгнера Гранеруда из Норвегии. Бронзу завоевал партнер Кубацки по сборной Польши Петр Жила. Из сборной России в финальную попытку пробился Михаил Назаров, занявший итоговое 20-е место.
Отметим, что на первом этапе в Оберстдорфе Кубацки был 15-м и теперь занимает четвертое место в общем зачете «Турне четырех трамплинов». В лидеры вышел Гранеруд, в первую тройку также входят немец Карл Гейгер и поляк Камиль Стох.
Еще два этапа пройдут в Австрии: 3 января в Инсбруке и 6 января в Бишофсхофене.
Гармиш-Партенкирхен (Германия)
«Турне четырех трамплинов»
2-й этап
Трамплин HS142
- Давид Кубацки (Польша) – 282,1 балла
- Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 274,9
- Петр Жила (Польша) – 260,4
… 20. Михаил Назаров (Россия) – 236,3
Общий зачет: 1. Гранеруд – 555,0. 2. Карл Гейгер (Германия) – 551,0. 3. Камиль Стох (Польша) – 548,3… 32. Назаров – 350,9.
#WinningJump: Dawid Kubacki / 1st place / #GarmischPartenkirchen#skijumping #FISskijumping #4Hills pic.twitter.com/SpYCDUpFqW— FIS Ski Jumping (@FISskijumping) January 1, 2021