Дмитрий Логинов: Определенное напряжения на Универсиаде в Красноярске будет, но мы умеем с ним справляться

Сноуборд 08 февраля 2019 18:34 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Логинов является воспитанником Академии зимних видов спорта Красноярска.

Двукратный чемпион мира в соревнованиях по сноуборду Дмитрий Логинов поделился ожиданиями от Универсиады в Красноярске.

«Ощущаю большую ответственность из-за того, что Универсиада пройдет в Красноярске, но мне там даже легче будет выступать, это мои родные склоны. Когда выступаешь дома, то чувствуешь себя более уверенно, конечно, определенное напряжение будет, но мы умеем с ним справляться», - цитирует Логинова ТАСС.

19-летний сноубордист на прошлых выходных стал самым молодым чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе. Позже Логинов также стал чемпионом в параллельном слаломе.

Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта.