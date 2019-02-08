Дмитрий Логинов: Определенное напряжения на Универсиаде в Красноярске будет, но мы умеем с ним справляться - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Сноуборд08 февраля 2019 18:34Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

Дмитрий Логинов: Определенное напряжения на Универсиаде в Красноярске будет, но мы умеем с ним справляться

Логинов является воспитанником Академии зимних видов спорта Красноярска.

Двукратный чемпион мира в соревнованиях по сноуборду Дмитрий Логинов поделился ожиданиями от Универсиады в Красноярске.

«Ощущаю большую ответственность из-за того, что Универсиада пройдет в Красноярске, но мне там даже легче будет выступать, это мои родные склоны. Когда выступаешь дома, то чувствуешь себя более уверенно, конечно, определенное напряжение будет, но мы умеем с ним справляться», - цитирует Логинова ТАСС.

19-летний сноубордист на прошлых выходных стал самым молодым чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе. Позже Логинов также стал чемпионом в параллельном слаломе.

Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта.

#логинов дмитрий#Зимняя Универсиада-2019
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта