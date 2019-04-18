Тудегешева завершила спортивную карьеру Российская сноубордистка Екатерина Тудегешева объявила о завершении спортивной карьеры.

«Дорогие мои друзья, сегодня хотела бы официально объявить, что я закачиваю свою профессиональную спортивную карьеру. Я свою миссию в спорте высших достижений выполнила, настало время уйти со старой дороги, найти новый путь и двигаться, развиваться дальше в разных сферах и направлениях.

Я счастлива, что мне удалось пройти такой незабываемый, уникальный путь и достичь определенных высот в спорте», – написала 31-летняя спортсменка на своей странице в Facebook.

Тудегешева является двукратной чемпионкой мира, обладательницей Кубка мира в зачете параллельных дисциплин сезона-2010/11, многократной победительницей этапов Кубка мира.