Вик Уайлд: Моя цель – отобраться на Игры-2022

Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд заявил, что намерен продолжать карьеру.
– Я собираюсь продолжать заниматься сноубордом, так что я остаюсь в спорте, – приводит News.ru слова 32-летнего российского сноубордиста. – По крайней мере, у меня есть такие планы.
– То есть вы продолжаете выступать и бороться за высокие места?
– Да, конечно. Мне неинтересно просто участвовать в различных турнирах, я рассчитываю побеждать.
– Будете выступать до следующих Олимпийских игр?
– Почему бы и нет. Моя цель – отобраться на Игры-2022.
Напомним, Уайлд стал двукратным Олимпийским чемпионом на Играх в Сочи, победив в параллельном и параллельном гигантском слаломе.
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