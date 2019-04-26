Вик Уайлд: Моя цель – отобраться на Игры-2022 - Советский спорт
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26 апреля 2019 11:22СноубордЛипкин Антон

Вик Уайлд: Моя цель – отобраться на Игры-2022

Сноубордист планирует остаться в спорте до следующей Олимпиады.

Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд заявил, что намерен продолжать карьеру.

– Я собираюсь продолжать заниматься сноубордом, так что я остаюсь в спорте, – приводит News.ru слова 32-летнего российского сноубордиста. – По крайней мере, у меня есть такие планы.

– То есть вы продолжаете выступать и бороться за высокие места?
– Да, конечно. Мне неинтересно просто участвовать в различных турнирах, я рассчитываю побеждать.

– Будете выступать до следующих Олимпийских игр?
– Почему бы и нет. Моя цель – отобраться на Игры-2022.

Напомним, Уайлд стал двукратным Олимпийским чемпионом на Играх в Сочи, победив в параллельном и параллельном гигантском слаломе.

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