Николай Олюнин: Решение продолжать ли карьеру приму в октябре

Серебряный призер Олимпийских игр Николай Олюнин заявил, что может завершить карьеру из-за травмы, полученной на Олимпиаде в Пхенчхане.
Российский сноубордист не выступает с февраля 2018 года, когда в полуфинальном заезде Олимпиады получил перелом ноги в трех местах и повреждение мениска.
«Месяц назад летал в Германию на плановую операцию, там выяснилось, что кость не срослась, – приводит ТАСС слова 27-летнего Олюнина. – Доктор принял решение перенести операцию на четыре-пять месяцев, сделаем ее к концу лета.
Если получится – то вернусь в спорт, если здоровье не позволит, то нет. Решение приму через пару месяцев после операции, это примерно в октябре».
Напомним, Олюнин завоевал серебро Олимпиады 2014 года в Сочи в дисциплине сноуборд-кросс.
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