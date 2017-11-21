В сочинском олимпийском комплексе «Айсберг» завершились соревнования по боевым искусствам в рамках VIII летней Спартакиады учащихся России. В них приняли участие более 750 спортсменов из 67 регионов страны, которые разыгрывали медали в ушу, айкидо, всестилевом карате, киокусинкай, тайском боксе и мас-рестлинге.

ЮНОШЕСКИЕ ФЕСТИВАЛИ РСБИ СОБИРАЮТ ПО 10 000 ЧЕЛОВЕК!

Сочи в конце осени – очень подходящее место для завершения летней Спартакиады. Здесь тепло (+18) и солнечно. Правда, местные жители считают ноябрь полузимним месяцем. Модницы достали шубы и меховые сапоги. В футболках и шортах ходят только приезжие.

Организация столь масштабного мероприятия – дело хлопотное. Только участников и тренеров под тысячу. Сочи – один из тех городов, которые обладают и нужной инфраструктурой (гостиницы и спортивные объекты), и опытом (после Олимпиады здесь трудно кого-либо удивить). Кстати, за неделю до Спартакиады сочинский «Айсберг» с успехом провел чемпионат мира по классическому и боевому самбо.

Накануне старта в сочинском аэропорту и на вокзалах дежурили волонтеры с табличками «СПАРТАКИАДА». Не пропустили никого, а направляли всех в отель «Имретинский».

– Это не самые крупные наши соревнования, – улыбается исполнительный директор Российского союза боевых искусств (РСБИ), главный судья соревнований Рамиль Габбасов. – Юношеские фестивали собирают до десяти тысяч человек! В федерациях есть люди, которые работают по 30–40 лет, и у них богатый опыт в организации. В год мы проводим более 1500 соревнований разного уровня. Боевые единоборства постоянно набирают популярность. Это не прошло незамеченным, и Министерство спорта Российской Федерации включило шесть наших видов спорта в программу Спартакиады.

– Количество ваших видов спорта в программах Спартакиад будет увеличиваться?

– Мы, конечно, хотим, чтобы в программе было больше наших направлений. В РСБИ 65 федераций. Надеюсь, в следующих видах спорта будет больше. Но все зависит от финансирования.

АГАПОВ: ВЫИГРАЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ

Масрестлеры Республики Саха (Якутия) выиграли все пять золотых медалей Спартакиады-2017 и заняли первое командное место. Многие спортсмены выходили на помост в фирменных именных поясах. «За третью строчку развернулась серьезная борьба между Москвой и Калужской областью, – объяснил главный судья мас-рестлинга на Спартакиаде Владимир Цуканов. – Жаль, конечно, что участвовали пока только юноши. Надеюсь, что в следующий раз будут и девушки. Тогда соревнования станут еще зрелищнее».

– Не жалко вам соперников? Хоть бы одно золото им могли отдать? – вопросы наставнику якутской команды Алексею Агапову.

– Выиграли те, кто сильнее. Они же нас жалеть бы точно не стали. Мы – родоначальники мас-рестлинга, поэтому стараемся держать планку.

– Якутские спортсмены выигрывают все соревнования по этому виду спорта?

– Да, и российские, и международные. Можете посмотреть статистику.

– Сколько всего людей занимаются мас-рестлингом в Якутии?

– Около 500 взрослых и 400 детей.

ГЛАВИНСКИЙ: ТАЙСКИЙ БОКС ПОДХОДИТ К СИБИРСКОМУ ХАРАКТЕРУ

Командный зачет в тайском боксе в жестком соперничестве с соседями из Иркутска выиграла сборная Кемеровской области.

– Тяжел чемпионский кубок? – вопрос старшему тренеру команды Михаилу Главинскому.

– Легкий, но завоевать его очень тяжело. Можно сказать, что это – культовое соревнование для всего российского тайского бокса. Ведь наш вид спорта впервые был включен в программу Спартакиады учащихся России. Все этому очень рады.

– Знаю, что в Кемеровской области любят хоккей и хоккей с мячом. А тайский бокс?

– Тоже очень развит! Это же в нашем сибирском характере. Живем же в суровом краю. У нас богатые традиции и много чемпионов выросло. Один из них – Григорий Дрозд, который родился в Прокопьевске.

– На церемонии награждения слышал, что ваши чемпионы и призеры из разных небольших городков области. А из областного центра почему-то нет.

– В Кемерове тоже тайский бокс любят. Будут и оттуда чемпионы (улыбается).

СУХОВ: ВЫХОЖУ НА КАЖДЫЙ БОЙ, КАК НА ПОСЛЕДНИЙ

Одним из чемпионов Спартакиады-2017 в дисциплине киокусинкай стал Руслан Сухов из Краснодара. Победил он в самой престижной категории (+70 кг).

– Поздравляю с победой. Сочи – это Краснодарский край. Получается, площадка «Айсберга» для тебя родная?

– Нет-нет. Я вообще в городе первый раз. Как-то в детстве был проездом, но это не считается.

– Расскажи про битву за золото.

– Соперник Витя Кунашенко тоже из Краснодарского края. Мы с ним постоянно встречаемся. Раз 6–7 уже бились с переменным успехом. Тренеры сказали, что финал Спартакиады получился очень достойным.

– Чувствовал по ходу, что побеждаешь?

– Об этом во время боя не думаешь. Просто дерешься и стараешься показать, на что способен. Нас учат выходить на каждый бой, как на последний. Мы и стараемся.

– Как тебе организация соревнований?

– Здесь все на высшем уровне.

СТАТИСТИКА

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ

Айкидо. 1. Москва.2. Самарская область. 3. Московская область.

Всестилевое карате. 1. Московская область. 2. Санкт-Петербург. 3. Москва.

Киокусинкай. 1. Пермский край. 2. Москва. 3. Московская область.

Мас-рестлинг. 1. Республика Саха (Якутия). 2. Свердловская область. 3. Москва.

Тайский бокс. 1. Кемеровская область. 2. Иркутская область. 3. Краснодарский край.

Ушу. 1. Москва. 2. Пермский край. 3. Краснодарский край.

РАМИЛЬ ГАББАСОВ: ВКЛЮЧЕНИЕ В ПРОГРАММУ СПАРТАКИАДЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВ СДЕЛАЕТ ИХ ПОПУЛЯРНЕЕ

О важности включения в программу Спартакиады айкидо, всестилевого карате, киокусинкай, мас-рестлинга, тайского бокса и ушу рассказал исполнительный директор РСБИ, главный судья соревнований Рамиль Габбасов.

– Как повлияет на развитие этих шести видов их включение в программу?

– Во-первых, это станет дополнительной мотивацией для ребят. Во-вторых, они получат определенный опыт участия в таких мультиспортивных мероприятиях. У нас есть отлично выстроенная система отбора. Сначала клубные соревнования в секциях, потом районные, городские, областные, межрегиональные этапы и первенство России. Сюда приехали лучшие из лучших. И, в-третьих, формат Спартакиады дает зрителю возможность увидеть в одном месте соревнования сразу по нескольким видам. Без сомнения, это сделает боевые искусства и спортивные единоборства еще популярнее.

– Что дают подростку занятия именно этими видами спорта?

– Ребята учатся не искать виноватых, а разбираться, в чем они сами не доработали. Это, кстати, помогает и в жизни. Наши спортсмены не опускают руки, а ищут варианты решений любых проблем.

Каждая тренировка – это своеобразное обновление всех эмоций и чувств. Плюс анализ своих сильных сторон, подтягивание слабых. Еще мы закладываем уважение к партнеру. Не все ребята будут великими спортсменами, но точно они вырастут хорошими людьми.