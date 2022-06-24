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Шведы запретили девушкам в бикини тренироваться в бассейне – мужчины волнуются

Один из частных шведских клубов запретил пловчихам тренироваться в бикини из-за риска потерять их при прыжке в воду.
Шведы запретили девушкам в бикини тренироваться в бассейне – мужчины волнуются
24 июня 2022 12:40
автор: Юрий Волохов

Руководство клуба ссылается на то, что это будет привлекать излишнее внимание мужчин, отвлекать их от занятий.

«Было сказано, что верх бикини может соскользнуть при нырянии в бассейн. Ужасно, не правда ли? Будто это не может произойти с плавками. Ужасно, что кто-то принимает решения за спортсменок. Мне сказали, что тренироваться в бикини легкомысленно, потому что в таком случае ты якобы больше думаешь о своей внешней привлекательности, а не о виде спорта», – приводит Aftonbladet слова одной из спортсменок клуба.

Девушка лукавит – плавки вряд ли соскочат при нырянии, а вот верх, назовем его так, очень даже может. Представляете, если у одной, затем у второй девушки соскочит верх, конечно, это отвлечет мужчин от занятий. Так что в этом плане я полностью на стороне руководителей клуба. Хотите купаться в бикини – идите на пляж. А здесь люди спортом занимаются, им нужно сосредоточиться на повышении своего мастерства. А любование голой грудью женского пола этому точно не будет способствовать.

Ведь не глупые же люди сидят в руководстве Международной федерации плавания. Так вот ФИНА не разрешает женщинам носить раздельный купальник на соревнованиях. Да и не слышно, чтобы во время тренировок пловчихи использовали раздельный купальник.

Ужесточение нравов – тенденция времени. Например, в ноябре 2021 года Международная федерация гандбола внесла изменения в правила, касающиеся формы для женского пляжного гандбола. Спортсменкам разрешили надевать на матчи плотные обтягивающие шорты, а также майки, закрывающие живот. До этого гандболисток обязывали играть исключительно в бикини и топах.

источник: «Советский спорт»
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