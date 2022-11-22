Дмитрий Новичков: Улучшить рекорды Панкратова и Скворцова в баттерфляе – реально

- За прошедший год я улучшил свои результаты, – считает Новичков. – Прогресс есть, можно идти дальше. Короткая вода сейчас только начинается.

- Первенство России, Первенство Европы, Игры Дружбы – какие соревнования стали для вас самыми важными?

- Я бы выделил Европу. Там и мотивация запредельная, и поддержка команды, и результат получился хороший. В целом доволен тем, что хорошо выступал не только на коронной для себя 200-метровке, но и на «сотке» прилично сдвинулся, попал в топ по своему году. Поэтому сейчас работаю на обеих дистанциях.

- В каких бассейнах чувствуете себя более комфортно?

- Предпочитаю длинные, 50-метровые. Но и на коротких работаю. По юниорам у меня и там все хорошо идет. Но если сравниваться со взрослыми спортсменами, то в длинных бассейнах у меня результаты лучше. Скажем так, на короткой воде я также попадаю во взрослые финалы, но места занимаю не такие высокие.

- Готовитесь к чемпионату России в Казани?

- Конечно, полным ходом. Там как раз уже короткая вода будет. Обязательно поплыву и сто, и двести метров. Наверное, еще и в эстафеты поставят от области.

- Есть какие-то конкретные планы на ближайшие соревнования?

- Цель – выполнить норматив «международника». Для этого надо на полторы секунды свой результат улучшить.

- Реально?

- Думаю, да. Можно было уже в этом году попытаться это сделать. Жаль, что для российских пловцов отменили и Европу, и мир. Мотивация немного упала. Но работу продолжаем.

- Сильно бьет по психологии то, что российских спортсменов не допускают к международным стартам?

- Не то, чтобы сильно. Но все же мотивации на таких соревнованиях больше, да и соперников тоже. Из-за этого организм чувствует себя по-другому.

- Почему решили учиться в Университете путей сообщения?

- До этого учился в другом институте, но там равнодушно относились к спорту. У меня с учебой проблем нет, но бывают преподаватели, которым спортсмены просто не нравятся. Им все равно, что у тебя соревнования или сборы, требуют, чтобы все в срок сдавал. А мне сейчас на сборах постоянно нужно быть, потому что в Екатеринбурге нет бассейна, где можно готовиться к серьёзным соревнованиям. В УрГУПСе к спорту совсем другое отношение, намного лучше.