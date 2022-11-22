World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дмитрий Новичков: Улучшить рекорды Панкратова и Скворцова в баттерфляе – реально

Победитель Первенства России среди юниоров готов брать новые вершины. В этом сезоне он дважды победил на крупных соревнованиях на дистанции 200 метров баттерфляем. И в следующем году собирается улучшить свой результат.
Дмитрий Новичков: Улучшить рекорды Панкратова и Скворцова в баттерфляе – реально
22 ноября 2022 21:31

- За прошедший год я улучшил свои результаты, – считает Новичков. – Прогресс есть, можно идти дальше. Короткая вода сейчас только начинается.

- Первенство России, Первенство Европы, Игры Дружбы – какие соревнования стали для вас самыми важными?

- Я бы выделил Европу. Там и мотивация запредельная, и поддержка команды, и результат получился хороший. В целом доволен тем, что хорошо выступал не только на коронной для себя 200-метровке, но и на «сотке» прилично сдвинулся, попал в топ по своему году. Поэтому сейчас работаю на обеих дистанциях.

- В каких бассейнах чувствуете себя более комфортно?

- Предпочитаю длинные, 50-метровые. Но и на коротких работаю. По юниорам у меня и там все хорошо идет. Но если сравниваться со взрослыми спортсменами, то в длинных бассейнах у меня результаты лучше. Скажем так, на короткой воде я также попадаю во взрослые финалы, но места занимаю не такие высокие.

- Готовитесь к чемпионату России в Казани?

- Конечно, полным ходом. Там как раз уже короткая вода будет. Обязательно поплыву и сто, и двести метров. Наверное, еще и в эстафеты поставят от области.

- Есть какие-то конкретные планы на ближайшие соревнования?

- Цель – выполнить норматив «международника». Для этого надо на полторы секунды свой результат улучшить.

- Реально?

- Думаю, да. Можно было уже в этом году попытаться это сделать. Жаль, что для российских пловцов отменили и Европу, и мир. Мотивация немного упала. Но работу продолжаем.

- Сильно бьет по психологии то, что российских спортсменов не допускают к международным стартам?

- Не то, чтобы сильно. Но все же мотивации на таких соревнованиях больше, да и соперников тоже. Из-за этого организм чувствует себя по-другому.

- Почему решили учиться в Университете путей сообщения?

- До этого учился в другом институте, но там равнодушно относились к спорту. У меня с учебой проблем нет, но бывают преподаватели, которым спортсмены просто не нравятся. Им все равно, что у тебя соревнования или сборы, требуют, чтобы все в срок сдавал. А мне сейчас на сборах постоянно нужно быть, потому что в Екатеринбурге нет бассейна, где можно готовиться к серьёзным соревнованиям. В УрГУПСе к спорту совсем другое отношение, намного лучше.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Марк Урванцев: 200 метров брассом – тяжелая дистанция. Ее надо уметь плавать
Марк Урванцев: 200 метров брассом – тяжелая дистанция. Ее надо уметь плавать
Секреты успеха от победителя Первенства России. Разговор с брассистом перед чемпионатом России по плаванию.
22.11.2022 22:20
Плавание
Дмитрий Новичков: Улучшить рекорды Панкратова и Скворцова в баттерфляе – реально
Дмитрий Новичков: Улучшить рекорды Панкратова и Скворцова в баттерфляе – реально
Победитель Первенства России среди юниоров готов брать новые вершины. В этом сезоне он дважды победил на крупных соревнованиях на дистанции 200 метров баттерфляем. И в следующем году собирается улучшить свой результат.
22.11.2022 21:31
Плавание
Шведы запретили девушкам в бикини тренироваться в бассейне – мужчины волнуются
Шведы запретили девушкам в бикини тренироваться в бассейне – мужчины волнуются
Один из частных шведских клубов запретил пловчихам тренироваться в бикини из-за риска потерять их при прыжке в воду.
24.06.2022 12:40
Плавание
автор: Юрий Волохов
Особенности национального отбора на Олимпиаду: страсти по Ефимовой и мифы о Чимровой
Особенности национального отбора на Олимпиаду: страсти по Ефимовой и мифы о Чимровой
Обе медали в женском брассе на только что завершившемся ЧЕ-2021 России принесла Юлия Ефимова. Но на Играх в Токио она, похоже, не сможет выступить на своей коронной, 200-метровой дистанции.
27.05.2021 09:00
Плавание
автор: Лев Тигай
У России 25 лет нет олимпийских побед. От кого из героев ЧЕ ждать золота в Токио?
У России 25 лет нет олимпийских побед. От кого из героев ЧЕ ждать золота в Токио?
На чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште наша сборная разгромила всех, взяв 20 золотых медалей. Но что от них останется через два месяца - в олимпийском бассейне?
26.05.2021 07:29
Плавание
автор: Лев Тигай
День Бородина. Российский пловец одержал фантастическую победу
День Бородина. Российский пловец одержал фантастическую победу
В Будапеште завершился чемпионат Европы по водным видам спорта.
23.05.2021 21:22
Плавание
автор: Олег Чикирис
Золото Малютина, медаль Ефимовой и скандал с переплывом
Золото Малютина, медаль Ефимовой и скандал с переплывом
Пятый день плавательного турнира чемпионата Европы получился богатым на события.
21.05.2021 22:35
Плавание
автор: Олег Чикирис
Антон Непобедимый. Чупков вновь выиграл свою коронную дистанцию
Антон Непобедимый. Чупков вновь выиграл свою коронную дистанцию
В четверг сборная России выиграла две медали в плавании на чемпионате Европы: Антон Чупков взял золото, а Светлана Чимрова - бронзу.
20.05.2021 22:04
Плавание
автор: Олег Чикирис
У нас есть «Гордость нации»! Россияне выиграли самую престижную эстафету
У нас есть «Гордость нации»! Россияне выиграли самую престижную эстафету
В третий день плавательного турнира чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште у россиян - два золота.
19.05.2021 22:16
Плавание
автор: Олег Чикирис
Колесников вновь побил мировой рекорд. Россиянин творит чудеса на чемпионате Европы
Колесников вновь побил мировой рекорд. Россиянин творит чудеса на чемпионате Европы
Главным героем второго дня плавательного турнира чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште вновь стал Климент Колесников.
18.05.2021 21:48
Плавание
автор: Олег Чикирис
Хороший ты мужик, Роберт, но не орел! Как Польша и Мексика сыграли вничью, а Левандовски не реализовал пенальти (видео)
Поляки и мексиканцы не смогли выявить сильнейшего в матче 1-го тура ЧМ-2022 в группе С (0:0), а Роберт Левандовски снова не забил на чемпионатах мира.
«Не надо сравнивать Россию, Аргентину и Саудовскую Аравию». Денис Глушаков — о ЧМ-2022 и «Химках»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после поражения в матче Кубка России от «Пари НН» (1:1, 1:3 по пенальти) рассказал о своих предпочтениях на чемпионате мира, долгах по зарплате и травмах.
Не та Дания… Как команда-открытие Евро бледно стартовала на ЧМ-2022
Первая нулевая ничья на чемпионате мира в Катаре случилась в матче сборных Дании и Туниса.
«Месси все-таки не робот». Мостовой — о фиаско Аргентины в первом туре чемпионата мира
Бывший лидер сборной России Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» мнением о сенсационном поражении Аргентина от Саудовской Аравии (1:2) в стартовом туре ЧМ-2022.
Туктамышева и Петросян едут в Пермь, Сакамото растолстела, Уно никак не догонит Малинина. Что нового в фигурном катании
Опубликован состав участников шестого, заключительного этапа Гран-при России, который в ближайшие выходные примет Пермь.
«Хорватия потеряет очки с Марокко, «простуда» не помешает Испании против Коста-Рики». Прогнозы Кечинова на матчи ЧМ-2022
Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1-го тура ЧМ-2022 в группах E и F: Марокко – Хорватия, Германия – Япония, Испания – Коста-Рика, Бельгия – Канада.
Надо ли ставить на голы в компенсированное время матчей ЧМ-2022? Конечно, да! Пока коэффициенты не упали
Этот чемпионат мира совершенно точно побьет рекорд по количеству сыгранных командами минут.
«Месси обязательно забьет саудитам, Австралия может победить Францию». Прогнозы Гришина на матчи ЧМ-2022
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1-го тура ЧМ-2022 в группах С и D: Аргентина – Саудовская Аравия, Дания – Тунис, Мексика – Польша, Франция – Австралия.
От Валенсии до Бэйла: летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Веа все-таки сыграл на ЧМ — и даже забил! Как сын президента Либерии едва не принес США победу над Уэльсом (видео)
Одним из героев матча группы В ЧМ-2022 между США и Уэльсом (1:1) стал Тимоти Веа - сын легендарного Жоржа Веа, обладателя «Золотого мяча»-1995, которому так и не довелось принять участие в чемпионате мира.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика