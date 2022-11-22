Марк Урванцев: 200 метров брассом – тяжелая дистанция. Ее надо уметь плавать

18-летний омский пловец после победы на Первенстве России намерен продолжать улучшать свои результаты. Его коронная дистанция – 200 метров брассом, где представители российской школы плавания традиционно добиваются успехов.

- На самом деле прошедший год был для меня достаточно тяжелым, – признается Урванцев. – Ведь тренировки приходилось совмещать с учебой в выпускном классе, готовиться к ЕГЭ. Это было нелегко. Победа на Первенстве России стала для меня, конечно, очень значимым событием. Я к ней долго готовился, поэтому очень доволен.

- Это был ожидаемый или несколько неожиданный для вас результат?

- Скорее ожидаемый. По крайней мере, я настраивался именно на победу. Тренировался с мыслями о том, что надо обязательно выиграть. Готовился конкретно к 200-метровке брассом.

- Как я понимаю, ваша коронная дистанция – 200 метров. Почему именно она?

- От «полтинника» и «сотки» дистанция в 200 метров отличается особой техникой скольжения. И вообще это очень тяжелая дистанция. Ее, как бы, надо уметь плавать. Мне она по технике подходит больше.

- Кстати, мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом до сих пор принадлежит россиянину Кириллу Пригоде. Это как-то повлиял на ваш выбор дистанции?

- Нет, не влиял. Дело в том, что Пригода установил рекорд по плаванию в коротких (25 метров) бассейнах. А мне себя удается лучше проявить в длинных, 50-метровых. В коротких бассейнах гораздо больше поворотов, на 200-метровке их семь. И после каждого можно почти десять метров проныривать. Плюс еще старт, получается, ты можешь проныривать почти половину дистанции. Соответственно, техника, о которой мы говорили, не так уже важна. В длинных бассейнах от нее гораздо больше результат зависит.

- Какие у вас ближайшие планы на собственные рекорды?

- Загадывать не люблю, но вообще на каждых соревнованиях стараюсь улучшать свои результаты, потому что упорно к ним готовлюсь.

- Почему решили поступать в престижный технический ВУЗ, ведь совмещать учебу с профессиональным спортом очень непросто?

- Знаю, что трудоустройство после учебы в транспортных ВУЗах стопроцентное. К тому же у меня дедушка – теплоэнергетик. Пошел учиться в ОмГУПС на такую же специальность, по его стопам. Сейчас даже отказался от сборов, пропускаю занятия только во время соревнований. В Омске бассейн расположен недалеко от ОмГУПСа. Так что тренируюсь дома с полной нагрузкой. Зато успеваемость хорошая. На чемпионат России, надеюсь, меня без проблем отпустят.