Нож в бок и камнем по голове. Легендарный российский пловец стал жертвой продавца арбузов

Александр Попов – абсолютная легенда российского спорта. Четыре золота Олимпиады, шесть побед на чемпионатах мира. Он делит с Владимиром Сальниковым рекорд среди всех советских и российских пловцов по числу золотых медалей Игр.

Однако не все знают, что Попов мог лишиться жизни в возрасте 25 лет из-за кровавой бойни в стиле 90-х на юго-западе Москве.

Путь к величию

В августе 1996 года Александр приехал в Россию в отпуск после очередной успешной Олимпиады. К тому моменту на его счету уже были четыре золотые и четыре серебряные медали Игр. И это при том, что Попов начал заниматься очень поздно по меркам этого вида спорта – в семь лет. Тем не менее, талант и перспективы молодого человека были видны сразу. Александр переехал в Волгоград, где плавание тогда было одним из главных видов спорта наравне с футболом.

Юный спортсмен сначала занимался у Анатолия Жучкова, а затем перешел к Геннадию Турецкому, с которым и добился выдающихся побед. Хотя изначально у Попова были сомнения относительно работы с Турецким, так как ему рассказывали истории о суровом нраве специалиста. Однако они поладили и шли к поставленным целям. На первой же своей Олимпиаде, в Барселоне, Попов стал двукратным чемпионом Игр, а всего спустя год уехал жить и тренироваться в Австралию, где его уже ждал тренер Турецкий.

Сколько было разговоров по поводу того, что знаменитый пловец предал родину! Влияние Советского Союза было еще сильным, поэтому Попову приходилось выслушивать массу нелицеприятных вещей в свой адрес. Александр держался достойно и уверял, что не продастся даже за миллион долларов, а его родиной была и будет Россия. Через какое-то время разговоры о переезде стихли, а триумф на Играх в Атланте-1996 только укрепил народную любовь. Попов повторил успех Барселоны и выиграл еще два золота. Всего же на его счету уже было восемь олимпийских наград.

Кровавый московский вечер

На радостях Александр вернулся в Москву, чтобы встретиться с родными, друзьями и просто отдохнуть от соревновательной суеты. Один из теплых московских вечеров он решил провести со своей девушкой Дарьей Шмелевой, ее подругой и товарищем. Посиделки в квартире на улице Удальцова на юго-западе столицы закончились, и Попов с другом пошли провожать девушек до метро. Они проходили мимо торговых палаток с арбузами, когда один из продавцов начал оскорблять девушек и говорить им неприятные вещи. А там и другой присоединился к травле.

Конечно, они не могли оставить это просто так и потребовали у торговцев арбузов извинений перед девушками. Те предсказуемо отказались и завязалась драка. Хотя это было больше похоже на кровавую бойню. Другу Александра разбили лицо и порезали руку, а сам прославленный пловец получил ножевое ранение в бок, а потом и удар камнем по голове. Причем Попов не сразу заметил кровь, а лишь когда она начала хлестать во все стороны. Девушки быстро сориентировались, поймали «попутку» и доставили его в больницу.

Ситуация была критической, было серьезно повреждено легкое. К счастью, Поповым занялся известный хирург Автандил Манвелидзе, который потом рассказывал, что если бы не тренированный организм Александра, все наверняка закончилось бы очень плохо. А так удалось даже не задеть ни одной мышцы во время операции, что спасло Попову не только жизнь, но и карьеру.

– Прежде я не мог понять, верю в Бога или нет. А тут эта история и несколько странных совпадений. Во-первых, один из кавказцев пытался ударить меня булыжником по голове, но камень лишь поцарапал кожу. Во-вторых, нож вонзился в мое тело на 15-сантиметровую глубину, не задел радикальным образом жизненно важные органы. В-третьих, мы сразу поймали частника, хотя по ночам они обычно не подбирают большие компании. Я пришел к выводу: Господь меня спас. И без раздумий принял обряд крещения, – приводит слова Попова «Советский спорт».



История со счастливым концом

В тот момент он понял, что его девушка значит для него гораздо больше, чем он мог представить. Именно ее глаза он увидел первым делом, когда проснулся после операции. Через некоторое время Попов и Шмелева поженились, уехали в Австралию и завели троих детей. Ту историю никто из них больше не хотел вспоминать. Александр лишь признавал, что оказался не в том месте и не в то время.

После этого он успел принять участие еще в двух Олимпиадах, выиграл три золота на чемпионате мира в Барселоне в 2003 году и навсегда вписал свое имя в историю плавания. Попов стал постоянным членом Международного олимпийского комитета, а к его мнению и советам прислушивались чиновники самого высокого уровня.